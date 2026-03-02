Guide legt neuen Maßstab für Infrarot-Wärmebildtechnik auf der IWA OutdoorClassics 2026

NÜRNBERG, Deutschland, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Guide, ein führendes Unternehmen im Bereich der Infrarot-Wärmebildtechnik, beendete seine äußerst erfolgreiche Ausstellung auf der IWA OutdoorClassics 2026 und hinterließ einen bleibenden Eindruck in der weltweiten Jagd- und Outdoor-Branche. Die Veranstaltung diente als offizielles Debüt für die ApexVision-Technologie und das Clip-on-Flaggschiff TU1260MS und lockte Tausende von Besuchern an den Stand 4A-511, um aus erster Hand einen Blick auf die Zukunft der Wärmeleistung zu werfen.

Der Höhepunkt der Veranstaltung war der exklusive Deep Dive unter der Leitung von Andreas Trenzinger, einem erfahrenen deutschen Jäger mit umfassender Erfahrung im Feld. Herr Andreas präsentierte das authentische TU1260MS-Filmmaterial, das live vor Ort während der IWA aufgenommen wurde, sowie Testaufnahmen neuer Produkte vor der Markteinführung, die den Vorteil von ApexVision eindeutig belegen. Die Teilnehmer konnten sich von der Fähigkeit der Innovation überzeugen, optimale Details zu erhalten, Ziele klar vom Hintergrund abzuheben, und einen hohen Dynamikbereich in anspruchsvollen, stockdunklen Szenarien zu bieten. Die realistischen Aufnahmen von Andreas demonstrierten die außerordentlich hohe Empfindlichkeit des ApexCore S1-Detektors mit NETD＜15 mK und veranschaulichten, wie die Technologie Kontrast und Kantenschärfe bewahrt.

Profis und Liebhaber waren besonders beeindruckt von der unglaublichen Klarheit der ApexVision-Technologie in unserem Flaggschiff TU1260MS. Der Guide-Stand wurde von einem stetigen Besucherstrom aus Großhändlern und engagierten Jagdenthusiasten besucht, und der Konsens auf der Messe war eindeutig: Guide hat erfolgreich die Lücke zwischen fortschrittlicher, KI-gesteuerter Software und der robusten, leichten Hardware, die Jäger tatsächlich benötigen, geschlossen.

Präzisionstechnik trifft auf Tragbarkeit

Die Fachgespräche am Stand drehten sich immer wieder um die Orion C Thermo-Clip-ons. Die Serie vereint eine Reihe praktischer Funktionen – darunter eine Akkulaufzeit von einer ganzen Nacht, robuste Allwettertauglichkeit und eine extrem niedrige Latenz von 26 ms – in einem nur 285 g schweren Gehäuse und wurde als Meisterleistung minimalistischer Technik gefeiert.

Wie die Experten von All4hunters während der praktischen Übungen feststellten, „kann jedes eingesparte Gramm dazu beitragen, eine wiederholbare Nullstellung und Treffpunktkonsistenz in der gesamten Konfiguration zu gewährleisten". Guide hat dafür gesorgt, dass das Orion C eine besser ausbalancierte, stabilere Schießplattform bietet, die auch bei wiederholtem Gebrauch ihre Genauigkeit beibehält. Daher wird es von Händlern als neuer Maßstab für professionelle Aufsätze bezeichnet.

Guide freut sich darauf, diese Hochleistungsgeräte auf den Weltmarkt zu bringen und sicherzustellen, dass Jäger nicht mehr zwischen leichter Tragbarkeit und erstklassiger Wärmebildqualität wählen müssen. Erfahren Sie mehr unter www.guideoutdoor.com oder kontaktieren Sie enquiry@guideoutdoor.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2922914/1_Guide_s_ApexVision_Deep_Dive_at_IWA_2026.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/guide-legt-neuen-maWstab-fur-infrarot-warmebildtechnik-auf-der-iwa-outdoorclassics-2026-302700803.html