Versicherer ziehen den Stecker: Öltanker im Iran und im Golf ohne Schutz

Einige Schiffsversicherer kündigen ihre Kriegsrisikodeckung für Schiffe, wie sie am Sonntag bekannt gaben. Grund hierfür ist der Konflikt im Iran und am Golf. Bei den Schiffsversicherern handelt es sich um die Unternehmen Gard, Skuld, NorthStandard, der London P&I Club und American Club, wie Reuters am Montag berichtet. Die genannten Unternehmen gaben am Sonntag auf ihren jeweiligen Websites bekannt, dass ihre Kündigungen ab dem 5. März wirksam werden.

Der Versicherungsschutz ist demnach bei Kriegsrisiken in iranischen Gewässern sowie im Golf und den angrenzenden Gewässern ausgeschlossen. Skulp fügte in der Mitteilung auf seiner Website hinzu, dass man an einer Rückkaufoption arbeite, um den Versicherungsschutz wiederherzustellen. Nachdem sich die Spannungen im Nahen Osten am Wochenende deutlich verschärften, kündigte Teheran die Schließung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus, einen wichtigen Engpass für die globalen Öl- und Gasströme, an.

Einige Tankerreeder, große Ölkonzerne und Handelshäuser stellten seitdem die Lieferungen von Rohöl, Treibstoff und Flüssigerdgas durch die schmale Wasserstraße ein. Es gibt nur begrenzte Alternativen zu Straße von Hormus. Ein Teil der Mengen kann über Umgehungs-Pipelines wie Saudi-Arabiens Ost-West-Leitung zum Roten Meer und die VAE-Pipeline nach Fujairah herausgeführt werden. Zudem bleibt je nach Lage entweder der Weg über Suez/SUMED (wenn das Öl am Roten Meer ist) oder im Extremfall die lange Umfahrung um Afrika.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion