    Eskalation in Nahost belastet Kurse schwer

    • Aktien fallen, Öl/Gas steigen; Dax fällt stark
    • MDax -2,7% auf 30.706; EuroStoxx -2,3% Verluste
    • Khamenei tot; Iran griff Israel und US-Stützp.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Angriff der USA und Israels auf den Iran und dessen Vergeltungsschläge haben den deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt auf Talfahrt geschickt. Der Grund: die Öl- und Gaspreise stiegen wegen des Krieges stark. Der Dax büßte am Montag in den ersten Handelsminuten 2,3 Prozent auf 24.697 Punkte ein. Am Freitag war der deutsche Leitindex noch nahe an das Rekordhoch von Mitte Januar gestiegen.

    Am Samstag hatten Israel und die USA den Iran angegriffen und dabei unter anderem das iranische Staatsoberhaupt, den Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei, getötet. Teheran reagierte seinerseits mit Angriffen auf Ziele in Israel sowie auf mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion.

    Der MDax der mittelgroßen Werte verlor zum Wochenauftakt 2,7 Prozent auf 30.706 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 2,3 Prozent./bek/mis





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
