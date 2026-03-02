Inverite gibt die Finanzergebnisse für die neun und drei Monate zum 31. Dezember 2025 bekannt

Die Erlöse aus Verifizierungsgebühren stiegen im Vergleich zum entsprechenden Neunmonatszeitraum des Vorjahres um 14 %.

Die Betriebskosten erhöhten sich im Vergleich zum entsprechenden Neunmonatszeitraum des Vorjahres um 2 %.

Nach dem 31. Dezember 2025 stieg das Transaktionsvolumen im Januar 2026 im Jahresvergleich um 17 %.

VANCOUVER, B.C., 2. März 2026 / IRW-Press / Inverite Insights Inc. („Inverite“) (CSE: INVR) (OTC: INVRD) (FWB: 2V0), ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Erschwinglichkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, gibt seine Finanzergebnisse für den Neunmonatszeitraum zum 31. Dezember 2025 im Vergleich zum 31. Dezember 2024 bekannt.

Wichtigste finanzielle Punkte für die drei Quartale zum 31. Dezember 2025:

- Das Unternehmen steigerte die Erlöse aus Verifizierungsgebühren um 14,3 % auf 1.050.569 $ (30. Dezember 2024: 919.379 $). Inverite verzeichnet weiterhin steigende Transaktionsvolumina, die zum Anstieg der Erlöse aus Verifizierungsgebühren gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 beigetragen haben.

- Die Betriebskosten des Unternehmens stiegen um 2,4 % bzw. 67.638 $ auf 2.847.482 $ (31. Dezember 2024: 2.779.844 $), während das Unternehmen weiterhin Effizienzmaßnahmen umsetzt. Der Berichtszeitraum enthielt 653.323 $ an nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Zahlungen (2024: 347.622 $), was etwa 23 % der gesamten Betriebskosten entspricht.

- Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust von 1.785.673 $ (31. Dezember 2024: Nettoverlust von 1.982.132 $). Nicht zahlungswirksame aktienbasierte Zahlungen sind für 36,6 % oder 653.323 $ des Verlusts verantwortlich. Der Rückgang des Nettoverlusts ist in erster Linie auf eine Verringerung der Software- und Plattformtechnologiedienstleistungen und einen Gewinn aus der Abschreibung von Verbindlichkeiten während des am 31. Dezember 2025 endenden Neunmonatszeitraums zurückzuführen.