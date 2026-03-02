    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGlobal Power Solutions AktievorwärtsNachrichten zu Global Power Solutions
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Global Power Solutions Corp. schließt endgültige Vereinbarung hinsichtlich gemeinsamer Entwicklung und Vermarktung von modularen Wasserstoffenergiesystemen ab

    Global Power Solutions Corp. schließt endgültige Vereinbarung hinsichtlich gemeinsamer Entwicklung und Vermarktung von modularen Wasserstoffenergiesystemen ab

    Vancouver, BC, Kanada – Montag, 2. März 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSX Venture Exchange: PWER; Börse Berlin und Frankfurt: NJA) („Global Power“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Northern Hydrogen and Energy Ltd. („Northern Hydrogen“) unter Anerkennung und Zustimmung von ModeOne Manpower Systems Corp. und MVP Systems (zusammen die „Lizenzgeber“) eine endgültige gemeinsame Entwicklungs- und Lizenzvereinbarung (die „endgültige Vereinbarung“) hinsichtlich der gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung modularer Wasserstoffenergiesysteme abgeschlossen hat.

     

    Im Rahmen der endgültigen Vereinbarung wird Global Power mit den Lizenzgebern zusammenarbeiten, um eine Energieplattform der nächsten Generation weiterzuentwickeln, bei der vor Ort Wasserstoff durch etablierte elektrochemische Verfahren aus Wasser erzeugt wird. Die Plattform ist von 80 Kilowatt auf bis zu mehrere Megawatt skalierbar und kann – vorbehaltlich der technischen Validierung, der entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und kommerziellen Machbarkeit – im Laufe der Zeit auch im Versorgungsmaßstab Anwendung finden.

     

    Die endgültige Vereinbarung schafft einen strukturierten Rahmen für die Systementwicklung, den Piloteinsatz, den Leistungsnachweis und eine stufenweise umgesetzte Vermarktung. Ziel sind Anwendungen in der Dateninfrastruktur, in abgelegenen Industriebetrieben und in netzunabhängigen Strommärkten.

     

    Die ersten Entwicklungsbemühungen werden sich auf den Bau und die Prüfung von Demonstrationsanlagen konzentrieren, um die Effizienz, Zuverlässigkeit und betriebliche Leistung unter realen Bedingungen zu bestätigen. Eine erfolgreiche Validierung wird voraussichtlich eine kommerzielle Einführung und strategische Partnerschaften unterstützen.

     

    „Diese endgültige Vereinbarung ist ein entscheidender Schritt nach vorne für Global Power Solutions“, so Haneef Esmail, Direktor und Chief Financial Officer des Unternehmens. „Sie gibt einen klaren Weg für die Entwicklung von Pilotsystemen bis hin zu großtechnischen Einsätzen vor und richtet unsere langfristige Strategie an der wachsenden Nachfrage nach widerstandsfähigen, emissionsarmen und netzunabhängigen Energielösungen aus.“

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Global Power Solutions Corp. schließt endgültige Vereinbarung hinsichtlich gemeinsamer Entwicklung und Vermarktung von modularen Wasserstoffenergiesystemen ab Vancouver, BC, Kanada – Montag, 2. März 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSX Venture Exchange: PWER; Börse Berlin und Frankfurt: NJA) („Global Power“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     