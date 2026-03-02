Global Power Solutions Corp. schließt endgültige Vereinbarung hinsichtlich gemeinsamer Entwicklung und Vermarktung von modularen Wasserstoffenergiesystemen ab

Vancouver, BC, Kanada – Montag, 2. März 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSX Venture Exchange: PWER; Börse Berlin und Frankfurt: NJA) („Global Power“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Northern Hydrogen and Energy Ltd. („Northern Hydrogen“) unter Anerkennung und Zustimmung von ModeOne Manpower Systems Corp. und MVP Systems (zusammen die „Lizenzgeber“) eine endgültige gemeinsame Entwicklungs- und Lizenzvereinbarung (die „endgültige Vereinbarung“) hinsichtlich der gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung modularer Wasserstoffenergiesysteme abgeschlossen hat.

Im Rahmen der endgültigen Vereinbarung wird Global Power mit den Lizenzgebern zusammenarbeiten, um eine Energieplattform der nächsten Generation weiterzuentwickeln, bei der vor Ort Wasserstoff durch etablierte elektrochemische Verfahren aus Wasser erzeugt wird. Die Plattform ist von 80 Kilowatt auf bis zu mehrere Megawatt skalierbar und kann – vorbehaltlich der technischen Validierung, der entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und kommerziellen Machbarkeit – im Laufe der Zeit auch im Versorgungsmaßstab Anwendung finden.

Die endgültige Vereinbarung schafft einen strukturierten Rahmen für die Systementwicklung, den Piloteinsatz, den Leistungsnachweis und eine stufenweise umgesetzte Vermarktung. Ziel sind Anwendungen in der Dateninfrastruktur, in abgelegenen Industriebetrieben und in netzunabhängigen Strommärkten.

Die ersten Entwicklungsbemühungen werden sich auf den Bau und die Prüfung von Demonstrationsanlagen konzentrieren, um die Effizienz, Zuverlässigkeit und betriebliche Leistung unter realen Bedingungen zu bestätigen. Eine erfolgreiche Validierung wird voraussichtlich eine kommerzielle Einführung und strategische Partnerschaften unterstützen.

„Diese endgültige Vereinbarung ist ein entscheidender Schritt nach vorne für Global Power Solutions“, so Haneef Esmail, Direktor und Chief Financial Officer des Unternehmens. „Sie gibt einen klaren Weg für die Entwicklung von Pilotsystemen bis hin zu großtechnischen Einsätzen vor und richtet unsere langfristige Strategie an der wachsenden Nachfrage nach widerstandsfähigen, emissionsarmen und netzunabhängigen Energielösungen aus.“