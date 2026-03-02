Defence Therapeutics präsentiert im März die Accum-Plattform auf wichtigen internationalen Branchenveranstaltungen

Montreal, QC, Kanada, 2. März 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das Therapeutika der nächsten Generation mithilfe seiner proprietären Accum -Plattform entwickelt, gibt heute seine Teilnahme an einer Reihe wichtiger internationaler Branchenveranstaltungen im März 2026 bekannt.

Diese hochrangigen Treffen werden Defence zahlreiche Möglichkeiten bieten, strategische Partnerschaften zu intensivieren, sein globales Netzwerk zu stärken und Accum weiter als differenzierte intrazelluläre Verabreichungstechnologie für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC), Radiopharmazeutika-Konjugate (RDC) und andere komplexe Biologika zu positionieren.

BIO-Europe Spring: Schwerpunkt auf strategischen Partnerschaften

Defence wird an der BIO-Europe Spring (23.-26. März, Lissabon, Portugal) teilnehmen, der weltweit führenden Networking-Veranstaltung für die Life-Sciences-Branche. Auf der BIO-Europe wird das Unternehmen vorrangig Gespräche mit biopharmazeutischen Partnern anstreben, die sich eine Zusammenarbeit zur Verbesserung der intrazellulären Verabreichung und Wirksamkeit ihrer ADC-Programme unter Einsatz von Accum wünschen.

DCAT Week: Ausbau der Biomanufacturing-Kapazitäten

Defence wird außerdem an der DCAT Week (23.-26. März, New York) teilnehmen, wo sich das Unternehmen auf die Stärkung seiner Herstellungsstrategie konzentrieren wird. Während der DCAT Week plant Defence Treffen mit Partnern aus der Vertragsforschung und -herstellung abzuhalten, um die robuste und qualitativ hochwertige Bioproduktion von Accum voranzutreiben – ein zentrales operatives Ziel des Unternehmens. Defence ist kürzlich außerdem Mitglied der Drug, Chemical & Associated Technologies Association („DCAT“) geworden, was das Engagement des Unternehmens unterstreicht, die gut charakterisierte, qualitätskontrollierte und kommerziell einsatzbereite Produktion von Accum sicherzustellen.

Ausbau der US-Präsenz und Investor Relations

Parallel dazu wird Defence an der South Florida Life Sciences Showcase (24. März, Miami) sowie an FII PRIORITY Miami (25.-27. März) teilnehmen und damit die laufenden Aktivitäten des Unternehmens in den Bereichen Investor Relations und Geschäftsentwicklung in den USA unterstützen. Darüber hinaus ist Defence kürzlich BioFlorida beigetreten, um seine Präsenz innerhalb des Life-Sciences-Ökosystems in Florida weiter auszubauen.