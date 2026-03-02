Huntington Ingalls Industries Aktie klettert deutlich - 02.03.2026

Die Huntington Ingalls Industries Aktie notiert aktuell bei 408,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,44 % zugelegt, was einem Anstieg von +41,90 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Huntington Ingalls Industries ist ein führender US-amerikanischer Schiffbauer, spezialisiert auf militärische Schiffe und Verteidigungsdienstleistungen, mit einzigartiger Expertise im Bau nuklearer Flugzeugträger.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Huntington Ingalls Industries einen Gewinn von +53,31 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Huntington Ingalls Industries Aktie damit um +9,13 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,95 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Huntington Ingalls Industries eine positive Entwicklung von +38,03 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,65 % geändert.

Huntington Ingalls Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,13 % 1 Monat +16,95 % 3 Monate +53,31 % 1 Jahr +139,89 %

Informationen zur Huntington Ingalls Industries Aktie

Es gibt 39 Mio. Huntington Ingalls Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,70 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,23 %. Leonardo notiert im Plus, mit +4,98 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +8,22 %.

Huntington Ingalls Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Huntington Ingalls Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Huntington Ingalls Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.