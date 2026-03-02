Siemens Aktie weiter auf Talfahrt - -3,55 % - 02.03.2026

Die Siemens Aktie ist bisher um -3,55 % auf 237,45€ gefallen. Das sind -8,75 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Siemens Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,18 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 237,45€, mit einem Minus von -3,55 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

Obwohl die Siemens Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +5,29 %.

Allein seit letzter Woche ist die Siemens Aktie damit um -2,12 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,21 %. Im Jahr 2026 gab es für Siemens bisher ein Plus von 0,00 %.

Siemens Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,12 % 1 Monat -6,21 % 3 Monate +5,29 % 1 Jahr +7,86 %

Informationen zur Siemens Aktie

Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 190,00 Mrd. € wert.

Siemens Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.