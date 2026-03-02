SMA Solar Technology Aktie unter starkem Abgabedruck - 02.03.2026

Die SMA Solar Technology Aktie ist bisher um -4,49 % auf 30,62€ gefallen. Das sind -1,44 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der SMA Solar Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,20 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,49 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SMA Solar Technology Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -5,16 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -1,74 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,74 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SMA Solar Technology auf -6,67 %.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,74 % 1 Monat -13,74 % 3 Monate -5,16 % 1 Jahr +118,51 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,07 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Schneider Electric und Co.

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,63 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -2,66 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -2,03 %. SolarEdge verliert -3,57 %

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.