China
Keine Warnung vor US-Angriffen auf Iran
- China: vorab nicht über US-Angriffe informiert
- Verurteilt USA/Israel, mahnt Stabilität Hormus
- Tod eines Chinesen in Teheran bestätigt Peking
PEKING (dpa-AFX) - China ist nach eigenen Angaben nicht vorab über die US-Angriffe auf den Iran unterrichtet worden. "Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir in Bezug auf das US-Militärvorgehen im Vorfeld nicht informiert wurden", sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking auf die Frage, ob es vor den Militärschlägen Kontakt mit der US-Seite gegeben habe.
China, das durch seine Öl-Importe ein wichtiger Wirtschaftspartner des Irans ist, verurteilte die Angriffe der USA und Israels erneut. Die Volksrepublik sei besorgt darüber, dass sich die Lage auf andere Länder der Region ausweite, sagte Mao. In der Straße von Hormus, einer wichtigen Schifffahrtsroute für den Frachtverkehr, müsse im Interesse der internationalen Gemeinschaft Stabilität gewahrt werden. China bestätigte außerdem den Tod eines chinesischen Staatsbürgers in Teheran./jon/DP/mis
Das soll die demokratische Fratze einer geldgeilen, vielleicht derjenige Epstein-Puff-Diddy-Bande aus der USA sein?
Und so ein abscheuliches Verhalten unterstützen noch die westlichen Staatengemeinschaft?
Sieht man ja an den Stellvertreterkriegen im Nahen Osten, Südamerika, Afrika und Asien der USA, denn Krieg ist ihr Geschäft seit über 300 Jahren!
