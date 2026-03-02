Verbio Aktie legt weiter zu - +7,54 % - 02.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Verbio Aktie. Mit einer Performance von +7,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,80 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 28,24€, mit einem Plus von +7,54 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Verbio AG ist ein führender europäischer Biokraftstoffhersteller, spezialisiert auf Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Technologien hebt sich Verbio von Konkurrenten wie Neste und ADM ab.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Verbio Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +47,44 %.

Allein seit letzter Woche ist die Verbio Aktie damit um +11,01 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,76 %. Im Jahr 2026 gab es für Verbio bisher ein Plus von +26,39 %.

Verbio Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,01 % 1 Monat +8,76 % 3 Monate +47,44 % 1 Jahr +204,08 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Debatte um Verbio vor allem um die jüngste Kursentwicklung: Von 27,40 € fällt der Kurs auf ca. 25,90 €, begleitet von schwankendem Umsatz und Abwärtsdruck; einige Nutzer sehen kurzfristig bullishe Signale durch Großorders, andere warnen vor gezieltem Abverkauf. Fundamentaler Rückenwind ergibt sich aus Regulierung (THG-Quote/Grünanteil) und Meldungen über Gewinnsteigerungen; Iran-Themen belasten/unterstützen die Stimmung je nach Szenario.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,80 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,24 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.