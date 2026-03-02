JEFFERIES stuft Fresenius SE auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius von 55 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest hob am Sonntag im Nachgang der jüngsten Jahresbilanz unter anderem die mittelfristig erhöhte Margenprognose für die Medizinsparte Kabi hervor./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 14:53 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 19:01 / ET
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 50,04EUR auf Tradegate (02. März 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
