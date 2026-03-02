JEFFERIES stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 36 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst James Vane-Tempest kappte am Sonntag im Nachgang der jüngsten Jahresbilanz seine Umsatzschätzungen für den Dialysekonzern bis 2029. Er begründete dies unter anderem mit einem geringeren Geschäftsvolumen in den USA. Wegen der wirtschaftlichen Herausforderungen des Unternehmens erhöhte er auch den Abschlag in seinem Bewertungsmodell./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 14:53 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 39,35EUR auf Tradegate (02. März 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



