    Kakao im freien Fall – Unter 3.000 USD, Spekulanten bleiben short

    Der ICE US Cocoa Future setzte seine Abwärtsbewegung in der vergangenen Woche dynamisch fort und verlor weitere 8,95 %. Der Markt schloss bei 2.898 USD je Tonne und damit klar unter der psychologisch wichtigen Marke von 3.000 USD. Auf Sicht der letzten Monate befindet sich Kakao in einem ausgeprägten Abwärtstrend und notiert inzwischen auf Mehrjahrestiefs.

    Fundamental dominiert das Überangebots-Narrativ. Prognosen gehen für die kommenden Saisons von deutlichen globalen Überschüssen aus, während sich die Lagerbestände erhöhen und die Ernten in Westafrika robust ausfallen. Gleichzeitig zeigen Grinding-Daten aus Europa und Asien eine spürbare Nachfrageschwäche. Die hohen Schokoladenpreise der vergangenen Jahre wirken dämpfend auf den Konsum, was den Preisdruck zusätzlich verstärkt.

    Auch die COT-Daten unterstreichen die strukturelle Schwäche. Das Managed Money hält aktuell 13.280 Kontrakte netto short. Nachdem Spekulanten jahrelang auf der Long-Seite positioniert waren, markiert die anhaltende Short-Positionierung eine klare Trendwende im Sentiment. Der Markt bleibt damit spekulativ belastet.

    Saisonal ergibt sich jedoch ein konstruktiveres Bild. Historisch besteht von jetzt an bis Mitte oder Ende März eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Erholung. Nach dem massiven Preisrutsch der vergangenen Wochen ist der Markt technisch deutlich überverkauft, was kurzfristige Gegenbewegungen begünstigen könnte.

    Fazit:

    Kakao bleibt fundamental schwach und spekulativ klar auf der Short-Seite positioniert. Dennoch erhöht die Kombination aus Überverkauftheit und saisonaler Stärkephase die Wahrscheinlichkeit einer technischen Erholung. Ob daraus mehr als nur eine kurzfristige Gegenbewegung entsteht, wird maßgeblich von der Angebotsentwicklung und der realen Nachfrage abhängen.


