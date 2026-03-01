Dollar Index Future stabil – Inflationssorgen und Geopolitik stützen, Positionierung bleibt vorsichtig

    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsF I N E X Us Dollar Index / Dxy Index IndexvorwärtsNachrichten zu F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index

    Der Dollar Index Future beendete die vergangene Handelswoche nahezu unverändert mit –0,10 % bei 97,615 Punkten. Trotz zwischenzeitlicher Impulse durch einen stärker als erwarteten PPI-Print sowie geopolitische Spannungen im Nahen Osten blieb die Wochenveränderung insgesamt marginal. Der Markt bewegt sich weiterhin in einer Art Haltemuster.

    Fundamental erhielt der US-Dollar Rückenwind durch die Produzentenpreise, die im Januar mit +0,5 % deutlich über den Erwartungen lagen. Gleichzeitig bleibt die Unsicherheit über Inflation und Wachstum hoch. Die Fed dürfte vorerst an ihrer abwartenden Haltung festhalten, während die Terminmärkte weiterhin Zinssenkungen im späteren Jahresverlauf einpreisen. Dieses Spannungsfeld begrenzt die Dynamik nach oben.

    Zusätzlich spielte das geopolitische Umfeld eine Rolle. Die Eskalation zwischen den USA und dem Iran sorgte zeitweise für sichere Hafen-Ströme in den Dollar, ohne jedoch eine nachhaltige Trendbewegung auszulösen. Der Dollar profitiert in solchen Phasen kurzfristig, bleibt aber stark datengetrieben.

    Die COT-Daten zeigen, dass das Managed Money seine Short-Positionen leicht ausgebaut hat und aktuell rund 1.789 Kontrakte netto short hält. Das ist keine aggressive Positionierung, signalisiert jedoch eine vorsichtige Skepsis gegenüber einer nachhaltigen Dollar-Rally.

    Fazit:

    Der Dollar Index bewegt sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase. Inflationsdaten und geopolitische Risiken bieten Unterstützung, doch klare Trenddynamik fehlt. Die moderate Short-Positionierung deutet darauf hin, dass der Markt aktuell weder stark bullisch noch klar bärisch positioniert ist. Der nächste größere Impuls dürfte aus Arbeitsmarkt- oder Inflationsdaten kommen.


