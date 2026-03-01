Ecopetrol unter Druck – Ölpreis als entscheidender Hebel

Die ADR von Ecopetrol schloss die vergangene Handelswoche mit einem Minus von 4,81 % bei 11,90 USD. Zu Wochenbeginn konnte die Aktie noch bis über 12,90 USD ansteigen, gab die Gewinne jedoch im weiteren Verlauf vollständig wieder ab. Das Wochenschlussniveau nahe der unteren Handelsspanne signalisiert kurzfristige Schwäche.



Unternehmensseitig gab es keine neuen kursrelevanten Meldungen. Das zuvor veröffentlichte Reserven-Update mit 1,944 Mrd. boe 1P-Reserven und einer starken Replacement Rate von 121 % bleibt ein stabilisierender Faktor für den langfristigen Investment Case. Der Markt richtet den Blick nun auf die anstehenden Q4- und Gesamtjahreszahlen Anfang März sowie auf die Dividendenerwartung, die weiterhin im zweistelligen Renditebereich liegt.



Die Kursbewegung war primär makro- und ölpreisgetrieben. Mit der Eskalation zwischen den USA und dem Iran steigt das geopolitische Risikoprämium im Ölmarkt deutlich an. Sollte der Ölpreis weiter anziehen, dürfte Ecopetrol als klassischer Hebel auf Rohölpreise entsprechend profitieren. Der Titel reagiert historisch sehr sensibel auf kurzfristige Ölpreisbewegungen.



Technisch bleibt das Bild gemischt. Der Fehlausbruch über 12,90 USD und der Rückfall unter 12 USD zeigen, dass kurzfristig Verkaufsdruck dominiert. Gleichzeitig könnte eine nachhaltige Ölpreisrally schnell wieder Momentum in die Aktie bringen.



Fazit:



Ecopetrol handelt derzeit weniger auf unternehmensspezifische News als auf den globalen Ölmarkt. Die geopolitische Lage könnte kurzfristig zum Katalysator werden. Entscheidend bleibt, ob der Ölpreis das aktuelle Risikoprämium hält oder weiter ausbaut – davon dürfte die nächste größere Bewegung in der Aktie abhängen.

