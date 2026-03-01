    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    CO₂-Zertifikate unter 70 EUR – Politischer Druck belastet das ETS

    Die EU-CO₂-Zertifikate (EUA) verloren in der vergangenen Handelswoche 4,87 % und schlossen bei 69,93 EUR – damit knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 70 EUR. Nachdem der Markt in der Vorwoche noch über 4 % zulegen konnte, wurde die …

    Carsten Stork - CO₂-Zertifikate unter 70 EUR – Politischer Druck belastet das ETS
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die EU-CO₂-Zertifikate (EUA) verloren in der vergangenen Handelswoche 4,87 % und schlossen bei 69,93 EUR – damit knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 70 EUR. Nachdem der Markt in der Vorwoche noch über 4 % zulegen konnte, wurde die Erholung vollständig wieder abverkauft. Der Abwärtstrend setzt sich damit fort.

    Auf Sicht der letzten vier Wochen summiert sich der Rückgang inzwischen auf nahezu 20 %. Der Markt notiert auf einem Mehrmonatstief. Neben einer schwächeren Industrie- und Stromnachfrage belastet vor allem die politische Diskussion rund um das EU-ETS (Emissions Trading System). Mehrere Mitgliedstaaten und Industrieverbände drängen auf Anpassungen, um die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Branchen zu sichern. Die Debatte über mögliche Änderungen bei der kostenlosen Zuteilung (Free Allocation) verstärkt die Unsicherheit zusätzlich.

    Strukturell bleibt der Verknappungspfad des Systems zwar bestehen – insbesondere durch die schrittweise Reduktion kostenloser Zertifikate und die Einführung des CBAM. Kurzfristig dominiert jedoch die Sorge, dass politische Eingriffe das Aufwärtspotenzial begrenzen könnten.

    Technisch wirkt der Markt angeschlagen. Der Bruch der 70-EUR-Marke verschlechtert das Chartbild und signalisiert anhaltenden Verkaufsdruck.

    Fazit:

    Die CO₂-Zertifikate stehen unter politischem und konjunkturellem Druck. Solange die Reformdiskussion anhält und keine klare Nachfragebelebung sichtbar wird, bleibt das Umfeld fragil. Erst eine Stabilisierung oberhalb der aktuellen Tiefs könnte das kurzfristige Bild wieder aufhellen.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork CO₂-Zertifikate unter 70 EUR – Politischer Druck belastet das ETS Die EU-CO₂-Zertifikate (EUA) verloren in der vergangenen Handelswoche 4,87 % und schlossen bei 69,93 EUR – damit knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 70 EUR. Nachdem der Markt in der Vorwoche noch über 4 % zulegen konnte, wurde die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     