EUR/USD behauptet sich über 1,18 – Long-Positionierung bleibt strukturell stark

Der EUR/USD konnte in der vergangenen Handelswoche um 0,3 % zulegen und schloss bei 1,1817. Damit behauptet sich das Währungspaar weiterhin oberhalb der Marke von 1,18 – ein technisch relevantes Niveau, das in den vergangenen Monaten mehrfach im Fokus stand.



Die Bewegung verlief vergleichsweise ruhig, dennoch bleibt das übergeordnete Bild konstruktiv. Besonders auffällig ist weiterhin die Positionierung laut COT-Daten. Das Managed Money hält nach wie vor eine große Netto-Long-Position von über 156.000 Kontrakten. Zwar wurde die Position in den letzten zwei Wochen um rund 18.000 Kontrakte reduziert, dennoch bleibt das spekulative Engagement klar auf der Long-Seite verankert.



Diese ausgeprägte Long-Positionierung signalisiert, dass institutionelle Marktteilnehmer weiterhin strukturell auf einen stärkeren Euro setzen. Ein moderater Positionsabbau nach einer Aufwärtsphase ist dabei nicht ungewöhnlich und muss nicht zwingend als Trendbruch interpretiert werden.



Fazit:



Der EUR/USD bleibt oberhalb von 1,18 stabil und wird weiterhin von einer deutlichen spekulativen Long-Positionierung getragen. Solange diese strukturelle Unterstützung intakt bleibt und keine klar hawkischen Überraschungen aus den USA kommen, bleibt das Umfeld für den Euro konstruktiv – auch wenn kurzfristige Konsolidierungen jederzeit möglich sind.

