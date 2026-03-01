AUD/USD vor möglichem Ausbruch – Zinsfantasie trifft auf starke Positionierung

Der Austral-Dollar konnte in der vergangenen Handelswoche erneut zulegen und schloss mit einem Wochenplus von +0,58 % bei 0,71205. Damit setzt sich die positive Tendenz fort. Seit Jahresbeginn liegt der AUD gegenüber dem US-Dollar nun mehr als 6 % im Plus und zählt damit zu den stärksten G10-Währungen 2026.



Fundamental wird die Bewegung klar von der Geldpolitik getragen. Nach dem überraschend starken Inflationswert preisen die Geldmärkte aktuell eine rund 80%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia im Mai ein. Insgesamt werden rund 40 Basispunkte zusätzlicher Straffung für dieses Jahr erwartet. Auch wenn Gouverneurin Michele Bullock weiterhin Geduld betont, bleibt der geldpolitische Bias klar restriktiver als in vielen anderen Industrieländern.



Technisch bewegt sich der AUD nahe mehrjähriger Hochs im Bereich von 0,71–0,714. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde das Momentum weiter verstärken. Gleichzeitig wirkt der Renditevorsprung australischer Anleihen gegenüber den USA weiterhin unterstützend.



Besonders interessant bleibt die Positionierung: Laut COT-Daten hat Managed Money seine Long-Positionen weiter ausgebaut und hält inzwischen über 52.000 Kontrakte netto long. Das ist die erste signifikante Long-Positionierung seit längerer Zeit und signalisiert, dass institutionelle Marktteilnehmer aktiv auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen.



Fazit:



Der AUD/USD kombiniert geldpolitische Fantasie mit starker relativer Performance und klarer spekulativer Unterstützung. Solange das Zinserhöhungsnarrativ intakt bleibt und die US-Seite keine deutliche hawkishe Überraschung liefert, spricht das Setup für ein konstruktives Umfeld – mit Potenzial für einen Ausbruch über die jüngsten Hochs.

