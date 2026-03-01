    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    Silber mit Kursexplosion – Momentum stark, Positionierung mahnt zur Vorsicht

    Der Silver Future an der CME legte in der vergangenen Handelswoche dynamisch um 10,9 % zu und schloss bei 94,38 USD. Der Anstieg erfolgte nahezu kontinuierlich über die gesamte Woche hinweg, mit einem Wochenschluss nahe dem Hoch. Die geopolitische …

    Der Silver Future an der CME legte in der vergangenen Handelswoche dynamisch um 10,9 % zu und schloss bei 94,38 USD. Der Anstieg erfolgte nahezu kontinuierlich über die gesamte Woche hinweg, mit einem Wochenschluss nahe dem Hoch. Die geopolitische Unsicherheit im Nahen Osten dürfte dabei zusätzlich als Treiber gewirkt haben und den Safe-Haven-Charakter des Metalls verstärkt haben.

    Auf Jahresbasis zeigt sich eine beeindruckende Entwicklung. Seit Januar liegt Silber bereits über 33 % im Plus. Noch markanter ist der längerfristige Trend: Seit Januar 2025 summiert sich die Performance auf rund 222 %. Damit gehört Silber klar zu den stärksten Rohstoffen im aktuellen Zyklus.

    Ein Blick auf die COT-Daten mahnt jedoch zur Aufmerksamkeit. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter reduziert und hält aktuell noch 22.260 Kontrakte netto long. Der spekulative Rückenwind nimmt damit etwas ab, obwohl die Preise weiter steigen. Diese Divergenz zwischen Kursentwicklung und Positionierung sollte beobachtet werden.

    Auch saisonal trübt sich das Bild ein. Historisch tendiert Silber ab jetzt bis Ende Juni eher zur Schwäche. Diese saisonale Gegenwindphase fällt mit dem jüngsten Abbau spekulativer Long-Positionen zusammen.

    Fazit:

    Silber bleibt technisch stark und profitiert von geopolitischen Spannungen. Gleichzeitig nimmt die spekulative Unterstützung ab, und das saisonale Muster spricht eher für erhöhte Rückschlagsrisiken bis in den Sommer. Das Momentum ist intakt, aber die Warnsignale mehren sich.


