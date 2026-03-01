    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    WTI vor geopolitischem Wochenstart – Markt preist Eskalationsrisiko ein

    Der WTI Crude Oil Future legte in der vergangenen Handelswoche um 1,48 % zu und schloss bei 67,29 USD pro Barrel – nahezu auf Wochenhoch. Das Momentum war bereits vor dem Wochenende konstruktiv, bevor die geopolitische Lage im Nahen Osten eine neue …

    Carsten Stork - WTI vor geopolitischem Wochenstart – Markt preist Eskalationsrisiko ein
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der WTI Crude Oil Future legte in der vergangenen Handelswoche um 1,48 % zu und schloss bei 67,29 USD pro Barrel – nahezu auf Wochenhoch. Das Momentum war bereits vor dem Wochenende konstruktiv, bevor die geopolitische Lage im Nahen Osten eine neue Dimension erreichte.

    Besonders auffällig bleibt die Entwicklung der spekulativen Positionierung. Das Managed Money baut seine Long-Positionen weiter aus und hält aktuell 172.712 Kontrakte netto long. Damit steigt die bullische Marktpositionierung weiter an und signalisiert zunehmendes Vertrauen in steigende Preise. Diese Positionierung verstärkt die Sensitivität des Marktes gegenüber geopolitischen Nachrichten.

    Entscheidend ist nun die Eskalation zwischen den USA, Israel und dem Iran. Die begonnenen militärischen Aktionen sorgen für massive Unsicherheit. Zum aktuellen Zeitpunkt – Sonntagmittag UAE-Zeit – stehen zahlreiche Szenarien im Raum. Besonders kritisch wäre eine mögliche Beeinträchtigung oder gar Schließung der Straße von Hormuz. Eine solche Entwicklung würde unmittelbare Angebotsrisiken für den globalen Ölmarkt bedeuten und könnte eine starke Aufwärtsreaktion im WTI auslösen.

    Unabhängig vom konkreten Verlauf der nächsten Stunden ist davon auszugehen, dass der Markt bei Wiederaufnahme des Handels am Sonntagabend mit erhöhter Volatilität reagieren wird. Das Risiko einer deutlichen Aufwärtslücke ist signifikant gestiegen.

    Saisonal spricht das Muster zusätzlich für Unterstützung bis in die Sommermonate hinein. Damit trifft geopolitischer Risikoaufschlag auf ein ohnehin konstruktives saisonales Umfeld.

    Fazit:

    WTI steht vor einem potenziell explosiven Wochenstart. Die steigende Long-Positionierung des Managed Money und die geopolitische Eskalation im Nahen Osten erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen Aufwärtsbewegung. Entscheidend bleibt, ob es zu einer weiteren Intensivierung des Konflikts kommt – insbesondere mit Blick auf strategisch sensible Transportwege wie die Straße von Hormuz.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork WTI vor geopolitischem Wochenstart – Markt preist Eskalationsrisiko ein Der WTI Crude Oil Future legte in der vergangenen Handelswoche um 1,48 % zu und schloss bei 67,29 USD pro Barrel – nahezu auf Wochenhoch. Das Momentum war bereits vor dem Wochenende konstruktiv, bevor die geopolitische Lage im Nahen Osten eine neue …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     