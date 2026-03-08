    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer

    Kupfer unter Druck – Fundamentale Basis bleibt stabil

    Carsten Stork - Kupfer unter Druck – Fundamentale Basis bleibt stabil
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Copper-Future an der CME verzeichnete in der vergangenen Woche eine schwächere Entwicklung und verlor auf Wochenbasis 3,68 %. Der Kontrakt schloss bei 583,75 US-Cent pro Pfund.

    Auslöser für die Korrektur waren vor allem makroökonomische Faktoren. Die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten sowie die überraschend schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA haben an den Märkten erneut Rezessionssorgen aufkommen lassen. Da Kupfer als klassisches Industriemetall stark von der globalen Konjunktur abhängt, reagiert der Markt besonders sensibel auf solche Wachstumssorgen. Entsprechend führten diese Entwicklungen zu einer vorübergehenden Schwäche im Kupferpreis.

    Trotz der kurzfristigen Korrektur bleibt das strukturelle Bild jedoch stabil. Aus saisonaler Perspektive zeigt Kupfer historisch häufig eine positive Entwicklung bis weit in das zweite Quartal hinein. Dieses Muster spricht dafür, dass Rücksetzer in dieser Phase des Jahres nicht ungewöhnlich sind und sich der übergeordnete Trend wieder nach oben entwickeln kann.

    Auch die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer bleibt konstruktiv. Das Managed Money hat seine Positionen in den vergangenen Wochen weiter ausgebaut und hält aktuell knapp 60.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Diese Positionierung signalisiert weiterhin Vertrauen in eine mittelfristig positive Preisentwicklung.

    Fazit:

    Der Kupfermarkt reagierte kurzfristig auf Rezessionssorgen und geopolitische Risiken mit einer Korrektur. Die positive saisonale Phase sowie die weiterhin starke Long-Positionierung des Managed Money sprechen jedoch dafür, dass der Markt mittelfristig weiterhin Potenzial für steigende Preise besitzt.


