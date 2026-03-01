    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer COMEX Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer COMEX Rolling

    Carsten Stork

    Kupfer mit Momentum – Spekulanten bleiben offensiv positioniert

    Der Kupfer-Future an der CME legte in der vergangenen Handelswoche um 2,22 % zu und schloss bei 606,10 US-Cents. Am Freitag wurde intraday sogar wieder die Marke von 610 US-Cents überschritten, das Wochenhoch lag bei 614,4 US-Cents. Damit setzt sich …

    Der Kupfer-Future an der CME legte in der vergangenen Handelswoche um 2,22 % zu und schloss bei 606,10 US-Cents. Am Freitag wurde intraday sogar wieder die Marke von 610 US-Cents überschritten, das Wochenhoch lag bei 614,4 US-Cents. Damit setzt sich der starke mittelfristige Aufwärtstrend fort. Seit Januar 2025 hat der Kupfer-Future mehr als 50 % an Wert gewonnen – eine außergewöhnlich dynamische Entwicklung für ein klassisches Industriemetall.

    Fundamental bleibt das Bild gemischt. Zwar berichten internationale Studiengruppen von einem Marktüberschuss und steigenden Lagerbeständen, insbesondere in Asien und China. Allerdings wird ein Teil des jüngsten Lageraufbaus mit saisonalen Effekten rund um das Lunar New Year erklärt. Entscheidend wird sein, ob sich die Nachfrage in den kommenden Wochen dynamisch zurückmeldet.

    Die COT-Daten sprechen aktuell klar für anhaltende spekulative Unterstützung. Das Managed Money hat seine Long-Position trotz des starken Anstiegs weiter ausgebaut und hält nun 58.444 Kontrakte netto long. Diese Entwicklung signalisiert, dass institutionelle Marktteilnehmer weiterhin auf steigende Preise setzen und den Trend aktiv begleiten.

    Saisonal präsentiert sich Kupfer ebenfalls konstruktiv. Historisch zeigt sich bis weit ins zweite Quartal hinein – insbesondere bis Ende April – eine positive Tendenz. Das saisonale Muster unterstützt damit das aktuelle technische Momentum.

    Fazit:

    Kupfer bleibt technisch stark und spekulativ gut unterstützt. Trotz berichteter Überschüsse dominieren Trend, Positionierung und saisonale Stärke das kurzfristige Bild. Solange die Nachfrage keine klare Schwäche signalisiert, bleibt das Aufwärtsszenario intakt.


