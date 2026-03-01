    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsPlatin RohstoffvorwärtsNachrichten zu Platin

    Platin im Rally-Modus – Momentum und Positionierung sprechen für Fortsetzung

    Der Platin-Future an der CME legte in der vergangenen Handelswoche um weitere 9,46 % zu, nachdem bereits in der Vorwoche ein Plus von rund 5 % verzeichnet wurde. Damit setzt sich die dynamische Aufwärtsbewegung eindrucksvoll fort. Seit Januar 2025 …

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Platin-Future an der CME legte in der vergangenen Handelswoche um weitere 9,46 % zu, nachdem bereits in der Vorwoche ein Plus von rund 5 % verzeichnet wurde. Damit setzt sich die dynamische Aufwärtsbewegung eindrucksvoll fort. Seit Januar 2025 hat Platin eine Performance von rund 161 % erzielt – eine außergewöhnliche Entwicklung für ein Edel- und Industriemetall. Auch im laufenden Jahr liegt der Future bereits über 20 % im Plus.

    Bemerkenswert ist dabei die Entwicklung der spekulativen Positionierung. Das Managed Money baut trotz der starken Kursanstiege seine Long-Positionen weiter aus und hält aktuell 13.240 Kontrakte netto long. Es findet also kein nennenswerter Abbau in die Stärke hinein statt, sondern vielmehr eine Bestätigung des Trends durch zusätzliche Käufe. Das unterstreicht das Vertrauen institutioneller Marktteilnehmer in die Fortsetzung der Bewegung.

    Technisch bleibt der Trend klar aufwärtsgerichtet. Rücksetzer wurden bislang konsequent gekauft, und das Momentum ist weiterhin intakt. Solange keine deutliche Umkehr in der Positionierung oder im fundamentalen Umfeld erkennbar ist, bleibt das Bild konstruktiv.

    Saisonal präsentiert sich Platin – ähnlich wie andere Industriemetalle – ebenfalls stark. Historisch besteht bis Ende Mai beziehungsweise Anfang Juni eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Notierungen.

    Fazit:

    Platin befindet sich in einem ausgeprägten Aufwärtstrend, der durch spekulative Long-Aufstockungen und ein positives saisonales Muster unterstützt wird. Solange das Managed Money weiter akkumuliert und keine strukturelle Schwäche auftritt, bleibt das Aufwärtsszenario bis ins zweite Quartal hinein intakt.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
