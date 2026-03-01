    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsPalladium RohstoffvorwärtsNachrichten zu Palladium

    Saisonal stark, strukturell im Wandel – Palladium mit Comeback-Potenzial

    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Palladium-Future legte in der vergangenen Handelswoche um 1,11 % zu und schloss bei 1.828 USD. Intraday konnte der Kontrakt sogar über die Marke von 1.900 USD ansteigen und erreichte in der Spitze 1.935 USD. Damit zeigt sich eine zunehmende Stabilisierung nach der längeren Schwächephase der vergangenen Jahre.

    Besonders interessant ist die Entwicklung bei den COT-Daten. Das Managed Money hält aktuell eine kleine Netto-Long-Position von 664 Kontrakten. Auch wenn die absolute Größe noch überschaubar ist, markiert dies einen strukturellen Wandel. Über Jahre hinweg waren spekulative Marktteilnehmer überwiegend auf der Short-Seite positioniert. Die Rückkehr auf die Long-Seite deutet darauf hin, dass sich das Sentiment grundlegend verändert.

    Charttechnisch bleibt die Zone um 1.900 USD ein relevanter Widerstandsbereich. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das positive Momentum deutlich verstärken. Gleichzeitig fungiert der Bereich um 1.750–1.800 USD als kurzfristige Unterstützungszone.

    Saisonal präsentiert sich Palladium ausgesprochen konstruktiv. Historisch besteht bis Ende April eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse. Diese saisonale Stärkephase könnte die beginnende spekulative Neupositionierung zusätzlich unterstützen.

    Fazit:

    Palladium zeigt Anzeichen einer strukturellen Trendwende. Die spekulative Positionierung dreht erstmals seit langer Zeit ins Positive, und das saisonale Muster spricht für weiteres Aufwärtspotenzial bis ins zweite Quartal. Entscheidend wird sein, ob der Markt die Marke von 1.900 USD nachhaltig überwinden kann.


    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand.
