    Baumwolle vor Richtungsentscheidung – Short-Eindeckungen stabilisieren den Markt

    Der Cotton Future (ICE US) beendete die vergangene Handelswoche nahezu unverändert mit –0,03 % bei 65,61 US-Cent. Zwischenzeitlich konnte der Markt zur Wochenmitte über die Marke von 66 US-Cent ansteigen, gab diese Gewinne jedoch wieder teilweise …

    Der Cotton Future (ICE US) beendete die vergangene Handelswoche nahezu unverändert mit –0,03 % bei 65,61 US-Cent. Zwischenzeitlich konnte der Markt zur Wochenmitte über die Marke von 66 US-Cent ansteigen, gab diese Gewinne jedoch wieder teilweise ab. Auf Jahressicht liegt Baumwolle damit leicht im Plus, aktuell mit knapp zwei Prozent Zugewinn.

    Fundamental bleibt das Bild gemischt. Die Exportverkäufe liegen mit 78 % der USDA-Jahresprojektion unter dem historischen Durchschnitt von 91 %. Gleichzeitig stabilisieren sich die Preise auf internationaler Ebene, der Cotlook A Index konnte zuletzt wieder zulegen. Rohöl als wichtiger Inputfaktor für synthetische Fasern zeigte sich ebenfalls fester, was tendenziell unterstützend wirkt.

    Besonders auffällig ist die Entwicklung bei den COT-Daten. Das Managed Money hat seine Netto-Short-Position seit Mitte Februar massiv reduziert – von über 55.000 Kontrakten auf aktuell rund 28.970 Kontrakte short. Diese deutliche Short-Eindeckung erklärt einen Großteil der jüngsten Stabilisierung. Der Markt ist damit spekulativ deutlich weniger einseitig positioniert als noch vor wenigen Wochen.

    Saisonal befindet sich Baumwolle noch bis Anfang beziehungsweise Mitte März in einer tendenziell freundlichen Phase. Danach folgt historisch häufig eine schwächere Periode mit erhöhter Rückschlaggefahr.

    Fazit:

    Baumwolle zeigt Stabilisierungstendenzen, getragen von massiven Short-Eindeckungen. Kurzfristig spricht die Saisonalität noch für Unterstützung, mittelfristig dürfte jedoch entscheidend sein, ob sich die Exportdynamik verbessert. Der Markt steht vor einer Richtungsentscheidung – Momentum trifft auf strukturell gemischte Fundamentaldaten.


