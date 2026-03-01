    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Carsten Stork

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold mit historischem Monat – Stärke bleibt, Positionierung kühlt leicht ab

    Der Gold-Future an der COMEX/CME legte in der vergangenen Handelswoche um 3,28 % zu und schloss bei 5.296,4 USD je Unze. Damit setzt sich die außergewöhnlich starke Entwicklung fort. Nach dem Allzeithoch bei 5.626,8 USD – einer klaren Blow-off-Phase …

    Carsten Stork - Gold mit historischem Monat – Stärke bleibt, Positionierung kühlt leicht ab
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Gold-Future an der COMEX/CME legte in der vergangenen Handelswoche um 3,28 % zu und schloss bei 5.296,4 USD je Unze. Damit setzt sich die außergewöhnlich starke Entwicklung fort. Nach dem Allzeithoch bei 5.626,8 USD – einer klaren Blow-off-Phase – kam es zwar zu einer Korrektur, dennoch liegt Gold im Jahr 2026 bereits über 20 % im Plus.

    Der Februar war historisch: In absoluten Dollarbeträgen war es der stärkste Monatsanstieg aller Zeiten. Die Rally wurde getragen von geopolitischen Risiken, Inflationsunsicherheit, Safe-Haven-Nachfrage und fortgesetzter Zentralbank-Diversifikation. Gold bleibt damit das zentrale Absicherungsinstrument im aktuellen Marktumfeld.

    Auffällig ist die Entwicklung bei den COT-Daten. Das Managed Money hat die jüngsten Kursanstiege genutzt, um Long-Positionen moderat abzubauen. Aktuell werden noch 159.177 Kontrakte netto long gehalten, nachdem die Positionierung zuvor über 200.000 Kontrakten lag. Die spekulative Unterstützung bleibt damit strukturell stark, wirkt jedoch weniger überhitzt als noch vor wenigen Wochen.

    Saisonal betrachtet tritt Gold nun in eine Phase ein, die historisch eher schwächer verläuft und sich bis in den Sommer ziehen kann. Nach der dynamischen Aufwärtsbewegung steigt damit die Wahrscheinlichkeit für Konsolidierungen oder temporäre Rücksetzer.

    Fazit:

    Gold bleibt strukturell bullisch, getragen von geopolitischer Unsicherheit und stabiler Nachfrage. Die etwas abgekühlte Long-Positionierung reduziert kurzfristige Überhitzungsrisiken. Dennoch ist nach dem historischen Lauf erhöhte Aufmerksamkeit angebracht – insbesondere mit Blick auf die saisonal schwächere Periode.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Gold mit historischem Monat – Stärke bleibt, Positionierung kühlt leicht ab Der Gold-Future an der COMEX/CME legte in der vergangenen Handelswoche um 3,28 % zu und schloss bei 5.296,4 USD je Unze. Damit setzt sich die außergewöhnlich starke Entwicklung fort. Nach dem Allzeithoch bei 5.626,8 USD – einer klaren Blow-off-Phase …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     