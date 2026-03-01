Gold mit historischem Monat – Stärke bleibt, Positionierung kühlt leicht ab

Der Gold-Future an der COMEX/CME legte in der vergangenen Handelswoche um 3,28 % zu und schloss bei 5.296,4 USD je Unze. Damit setzt sich die außergewöhnlich starke Entwicklung fort. Nach dem Allzeithoch bei 5.626,8 USD – einer klaren Blow-off-Phase – kam es zwar zu einer Korrektur, dennoch liegt Gold im Jahr 2026 bereits über 20 % im Plus.



Der Februar war historisch: In absoluten Dollarbeträgen war es der stärkste Monatsanstieg aller Zeiten. Die Rally wurde getragen von geopolitischen Risiken, Inflationsunsicherheit, Safe-Haven-Nachfrage und fortgesetzter Zentralbank-Diversifikation. Gold bleibt damit das zentrale Absicherungsinstrument im aktuellen Marktumfeld.



Auffällig ist die Entwicklung bei den COT-Daten. Das Managed Money hat die jüngsten Kursanstiege genutzt, um Long-Positionen moderat abzubauen. Aktuell werden noch 159.177 Kontrakte netto long gehalten, nachdem die Positionierung zuvor über 200.000 Kontrakten lag. Die spekulative Unterstützung bleibt damit strukturell stark, wirkt jedoch weniger überhitzt als noch vor wenigen Wochen.



Saisonal betrachtet tritt Gold nun in eine Phase ein, die historisch eher schwächer verläuft und sich bis in den Sommer ziehen kann. Nach der dynamischen Aufwärtsbewegung steigt damit die Wahrscheinlichkeit für Konsolidierungen oder temporäre Rücksetzer.



Fazit:



Gold bleibt strukturell bullisch, getragen von geopolitischer Unsicherheit und stabiler Nachfrage. Die etwas abgekühlte Long-Positionierung reduziert kurzfristige Überhitzungsrisiken. Dennoch ist nach dem historischen Lauf erhöhte Aufmerksamkeit angebracht – insbesondere mit Blick auf die saisonal schwächere Periode.

