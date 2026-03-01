Bund-Future überrascht mit Ausbruch über 130 – Renditerückgang treibt Kontrakt

Der Euro-Bund-Future legte in der vergangenen Handelswoche um 0,7 % zu und schloss bei 130,284 Punkten. Damit notiert der Kontrakt klar über der Marke von 130. Der Anstieg erfolgte ohne singuläre „Breaking News“, sondern speiste sich aus mehreren makroökonomischen Faktoren.



Zentral war das leicht rückläufige Renditeumfeld. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe fiel auf rund 2,69 % und liegt damit spürbar unter dem Niveau von vor einem Monat. Auch am langen Ende gaben die Renditen nach. Sinkende Renditen bedeuten steigende Kurse – entsprechend profitierte der Bund-Future. Gleichzeitig engten sich die Spreads innerhalb der Eurozone leicht ein, was zusätzlich Stabilität brachte.



Inflationsseitig festigt sich das Bild einer graduellen Annäherung an das EZB-Ziel. Die deutsche HICP-Rate bewegte sich zuletzt um 2 %, was die Spekulation nährt, dass die EZB im Jahresverlauf Spielraum für vorsichtige Zinssenkungen erhalten könnte. Diese Erwartung wirkt unterstützend für Staatsanleihen. Die jüngsten EU-Anleiheauktionen verliefen solide und lösten keinen Angebotsdruck aus – ein weiterer stabilisierender Faktor.



Technisch ist der Ausbruch über 130 bemerkenswert. Der Markt handelt nun wieder am oberen Rand der mehrwöchigen Range. Das Momentum spricht kurzfristig für Stärke, auch wenn die Bewegung primär flow- und renditegetrieben ist.



Fazit:



Der Bund-Future profitiert aktuell von leicht sinkenden Renditen und zunehmenden Spekulationen auf spätere EZB-Lockerungen. Die Bewegung war stärker als erwartet, was das technische Bild kurzfristig verbessert. Entscheidend bleibt, ob sich der Renditerückgang fortsetzt – oder ob neue Inflationsimpulse den Markt wieder drehen.

