    Carsten Stork

    South32 zieht an – Aluminium-Fantasie und Rohstoffmomentum stützen

    Die australische Minenaktie South32 legte in der vergangenen Handelswoche kräftig zu und beendete die Woche mit einem Plus von 4,87 % bei 4,85 AUD. Zwischenzeitlich stieg der Kurs bis auf 4,69 AUD an, bevor die Aktie auf hohem Niveau aus dem Handel ging. Die Entwicklung bleibt insgesamt klar konstruktiv.

    Fundamental erhält der Sektor Unterstützung durch steigende Aluminium-Prämien. Globale Produzenten fordern für das zweite Quartal deutlich höhere Aufschläge gegenüber dem LME-Preis, insbesondere in Asien. Höhere Prämien spiegeln die angespannte Versorgungslage in den USA und Europa wider und könnten sich positiv auf die Margen integrierter Produzenten und diversifizierter Bergbauunternehmen wie South32 auswirken.

    Auch das übergeordnete Rohstoffumfeld bleibt unterstützend. Industriemetalle zeigen sich robust, und Investoren positionieren sich zunehmend für eine zyklische Erholung in Kombination mit strukturellen Angebotsengpässen in einzelnen Segmenten. South32 profitiert dabei von seiner breiten Rohstoffbasis.

    Technisch wirkt die Aktie stabil mit klarer Aufwärtstendenz. Rücksetzer wurden zuletzt konsequent gekauft, was auf anhaltendes institutionelles Interesse hindeutet. Solange das Metallumfeld konstruktiv bleibt, dürfte die Aktie weiter von sektoraler Stärke getragen werden.

    Fazit:

    South32 überzeugt durch positives Momentum, ein unterstützendes Aluminium-Umfeld und solide Rohstoffpreise. Die Aktie bleibt konstruktiv positioniert, solange der Zyklus für Industriemetalle intakt bleibt und höhere Prämien die Margenperspektive verbessern.

    Renditemanufaktur
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
