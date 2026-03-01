Weizen mit Short-Squeeze-Potenzial – Spekulanten ziehen sich zurück

Der Weizen-Future an der CBOT legte in der vergangenen Handelswoche um 1,68 % zu und schloss bei 591,50 US-Cent je Bushel. Intraday näherte sich der Markt zwischenzeitlich der Marke von 600 US-Cent, konnte dieses Niveau jedoch nicht nachhaltig behaupten. Dennoch bleibt die Bewegung konstruktiv und zeigt eine klare Stabilisierung nach der längeren Schwächephase.



Treiber der Erholung war vor allem Short-Covering. Geopolitische Spannungen sowie wetterbedingte Unsicherheiten sorgten für Absicherungsbedarf. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei den COT-Daten: Das Managed Money hat seine Short-Positionen massiv reduziert und hält aktuell nur noch etwas über 16.000 Kontrakte netto short. Damit ist die Short-Positionierung so niedrig wie seit Oktober 2024 nicht mehr. Nachdem spekulative Marktteilnehmer über einen langen Zeitraum deutlich auf der Short-Seite positioniert waren, deutet dieser Rückgang auf einen strukturellen Stimmungswechsel hin.



Technisch wirkt der Markt damit deutlich weniger belastet als noch vor wenigen Monaten. Die Reduzierung der extremen Short-Positionierung nimmt Verkaufsdruck aus dem Markt und eröffnet Raum für weitere Stabilisierung oder eine Ausweitung der Erholung.



Saisonal präsentiert sich das Bild jedoch weniger unterstützend. Historisch tendiert Weizen in den kommenden Monaten eher schwächer. Dieses saisonale Muster steht im Kontrast zur jüngsten spekulativen Entspannung.



Fazit:



Weizen zeigt eine deutliche Verbesserung in der Positionierungsstruktur, was kurzfristig unterstützend wirkt. Das massive Zurückfahren der Shorts reduziert Abwärtsdruck. Allerdings bleibt das saisonale Umfeld herausfordernd, sodass die Nachhaltigkeit der Erholung genau beobachtet werden sollte.

