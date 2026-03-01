Orangensaft mit Lebenszeichen – Stabilisierung im Tiefbereich

Der Orange Juice Future an der ICE US legte in der vergangenen Handelswoche um 5,70 % zu und schloss bei 179 US-Cent. Damit zeigt der Markt nach längerer Schwächephase wieder ein erstes technisches Lebenszeichen. Dennoch bleibt die übergeordnete Einordnung klar: Im Dezember 2024 notierte der Kontrakt noch über 500 US-Cent, aktuell liegt er damit weiterhin rund 60 % unter dem damaligen Hoch.



Charttechnisch versucht der Markt derzeit eine Bodenbildung im Bereich zwischen 150 und 200 US-Cent. Diese Zone fungiert aktuell als zentrale Unterstützungsregion, bleibt jedoch von erhöhter Volatilität geprägt. Der Kontrakt ist traditionell relativ illiquide, wodurch Bewegungen oftmals dynamischer ausfallen.



Die COT-Daten zeigen eine erste vorsichtige Stimmungsänderung. Das Managed Money hat auf die Long-Seite gedreht und hält nun knapp über 1.000 Kontrakte netto long. Auch wenn das Volumen absolut betrachtet gering ist, ist es für diesen Markt ein positives Signal und spricht für eine beginnende spekulative Stabilisierung.



Saisonal präsentiert sich Orangensaft konstruktiv. Historisch besteht bis Ende März eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse. Danach folgt typischerweise eine Seitwärtsphase, bevor sich bis Ende Mai nochmals ein saisonaler Aufwärtsschub entwickeln kann.



Fazit:



Orangensaft zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung nach massiver Korrektur. Die spekulative Positionierung dreht leicht ins Positive, und das saisonale Muster unterstützt kurzfristig steigende Notierungen. Entscheidend bleibt, ob der Markt die Zone zwischen 150 und 200 US-Cent nachhaltig als Boden etablieren kann.

