    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin-Future unter Druck – Geopolitik trifft auf fragile Struktur

    Der Bitcoin-Future beendete die vergangene Handelswoche mit einem Minus von 3,14 % bei 65.755 USD. Zwischenzeitlich konnte der Kontrakt noch einmal über die Marke von 70.000 USD ansteigen, die Gewinne wurden jedoch nicht gehalten. Der Wochenschluss …

    Carsten Stork - Bitcoin-Future unter Druck – Geopolitik trifft auf fragile Struktur
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Bitcoin-Future beendete die vergangene Handelswoche mit einem Minus von 3,14 % bei 65.755 USD. Zwischenzeitlich konnte der Kontrakt noch einmal über die Marke von 70.000 USD ansteigen, die Gewinne wurden jedoch nicht gehalten. Der Wochenschluss nahe der unteren Handelsspanne signalisiert eine nachlassende Kaufdynamik.

    Wichtig ist: Der Bitcoin-Future handelt nur bis Freitagabend (23 Uhr), während der Spotmarkt auch über das Wochenende geöffnet ist. Nach der Bestätigung großangelegter Militäraktionen der USA und Israels gegen den Iran geriet Bitcoin am Wochenende erneut massiv unter Druck und fiel bis auf rund 63.000 USD. Damit verschärft sich das technische Bild zusätzlich. Die eigentliche Marktreaktion wird sich erst mit der Öffnung der Futures und der traditionellen Märkte vollständig zeigen.

    Auch die COT-Daten liefern kein konstruktives Signal. Das Managed Money hat seine Long-Positionierung weiter reduziert und hält aktuell nur noch etwas über 1.172 Kontrakte netto long. Das ist keine aggressive Short-Positionierung, aber auch kein klares bullishes Commitment. Die spekulative Unterstützung fehlt derzeit.

    In Summe wirkt das Setup angeschlagen. Der gescheiterte Ausbruch über 70.000 USD, die geopolitische Eskalation und die zurückgehende spekulative Positionierung sprechen kurzfristig eher für Vorsicht. Entscheidend wird sein, ob die Zone um 63.000 USD verteidigt werden kann oder ob sich der Abgabedruck mit Wochenbeginn verstärkt.

    Fazit:

    Bitcoin reagiert zunehmend wie ein klassisches Risikoasset. Solange geopolitische Unsicherheit und Inflationsdruck die Märkte dominieren, bleibt das Umfeld fragil. Ohne klare spekulative Unterstützung und mit angeschlagenem Chartbild ist das Risiko weiterer Schwäche derzeit höher als die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Ausbruchs nach oben.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Bitcoin-Future unter Druck – Geopolitik trifft auf fragile Struktur Der Bitcoin-Future beendete die vergangene Handelswoche mit einem Minus von 3,14 % bei 65.755 USD. Zwischenzeitlich konnte der Kontrakt noch einmal über die Marke von 70.000 USD ansteigen, die Gewinne wurden jedoch nicht gehalten. Der Wochenschluss …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     