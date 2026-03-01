    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsZucker RohstoffvorwärtsNachrichten zu Zucker

    Zucker unter Druck – Rekord-Shorts und Überangebot belasten

    Zucker unter Druck – Rekord-Shorts und Überangebot belasten

Der Zucker-Future (#11, ICE US) beendete die vergangene Handelswoche nahezu unverändert mit einem kleinen Plus von 0,14 %, schloss jedoch weiterhin klar unter der Marke von 14 US-Cent bei 13,89 US-Cent. Trotz der minimalen Wochenveränderung bleibt …

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Zucker-Future (#11, ICE US) beendete die vergangene Handelswoche nahezu unverändert mit einem kleinen Plus von 0,14 %, schloss jedoch weiterhin klar unter der Marke von 14 US-Cent bei 13,89 US-Cent. Trotz der minimalen Wochenveränderung bleibt das übergeordnete Bild deutlich angeschlagen. Der Markt handelt nahe mehrjähriger Tiefs und kann bislang keine nachhaltige Stabilisierung ausbilden.

    Fundamental spricht vieles für anhaltenden Druck. Mehrere Marktbeobachter und Organisationen rechnen für 2025/26 mit einem globalen Zuckerüberschuss. Höhere Produktionsprognosen für Indien, Thailand und Pakistan sowie steigende Exportfreigaben aus Indien belasten das Sentiment zusätzlich. Auch Brasilien bleibt trotz regionaler Schwankungen insgesamt ein starker Produktionsfaktor. Das strukturelle Angebotsbild wirkt damit klar überversorgt.

    Die COT-Daten unterstreichen diese Schwäche. Das Managed Money hält aktuell 246.123 Kontrakte netto short – eine extrem hohe Positionierung. Diese massive Short-Last signalisiert ein ausgeprägt negatives Sentiment. Zwar kann eine derart einseitige Positionierung grundsätzlich Short-Covering-Potenzial bergen, aktuell dominiert jedoch klar der Abwärtstrend.

    Saisonal spricht das Muster ebenfalls gegen eine schnelle Erholung. Historisch tendiert Zucker bis weit in den Juni hinein schwächer. Damit treffen negatives Fundamentumfeld, extreme Short-Positionierung und saisonaler Gegenwind aufeinander.

    Fazit:

    Das Setup für Zucker bleibt ausgesprochen schwierig. Überangebot, rekordhohe Short-Positionierung und saisonale Schwäche sprechen derzeit gegen eine nachhaltige Trendwende. Solange sich das fundamentale Gleichgewicht nicht spürbar verschiebt, bleibt der Markt strukturell unter Druck.


