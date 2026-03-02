Delivery Hero: Geeignete (Turbo)-Calls für kurzfristige Erholung

Nach der Veröffentlichung der aus Unternehmenssicht starken Zahlen für das vierte Quartal bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 39,40 Euro (Barclays Capital) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Für risikobereite Anleger, die der volatilen Aktie nach dem heutigen kräftigen Kursrückgang Erholungspotenzial auf zumindest 22 Euro zutrauen, könnte sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

Nach einer kurzen aber kräftigen Kurserholung, im Zuge derer sich die Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) zwischen November 2025 und Januar 2026 von 16 auf 26 Euro steigern konnte, ging es mit dem Aktienkurs wieder zügig nach unten. Am 2.3.26 startete die Aktie des Essenslieferanten im generell schwachen Marktumfeld mit einem Minus von 6,50 Prozent bei 18,30 Euro in die neue Hndelswoche.

Call-Optionsschein mit Strike bei 19 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis 19 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ9NM41, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 18,30 Euro mit 0,26 – 0,27 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats ein Anstieg auf 22 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,48 Euro (+78 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 14,83 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 14,83 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MK2MWN9, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 18,30 Euro mit 0,39 – 0,40 Euro taxiert.

Wenn die Delivery Hero-Aktie in nächster Zeit auf 22 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,71 Euro (+78 Prozent) erhöhen – sofern die Delivery Hero-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 13,756 Euro

Der BNP Paribas Stanley-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 13,756 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PK18139, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 18,30 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie auf 22 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,82 Euro (+64 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.