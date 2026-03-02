Börsenstart Europa - 02.03. - ATX schwach -2,03 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:42) bei 30.971,96 PKT und fällt um -1,47 %. Top-Werte: K+S +2,84 %, Nordex +2,82 %, HENSOLDT +2,76 % Flop-Werte: RENK Group -5,21 %, Delivery Hero -5,14 %, Fraport -2,76 %

Der DAX steht aktuell (09:59:49) bei 24.806,69 PKT und fällt um -1,45 %. Top-Werte: RWE +1,69 %, Deutsche Boerse +1,17 %, Fresenius Medical Care +0,91 % Flop-Werte: Continental -2,35 %, Daimler Truck Holding -2,34 %, Siemens -2,16 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:52) bei 3.734,70 PKT und fällt um -1,08 %.

Top-Werte: Nordex +2,82 %, HENSOLDT +2,76 %, United Internet +2,31 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -4,18 %, Sartorius Vz. -2,52 %, Infineon Technologies -1,70 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:50) bei 6.008,22 PKT und fällt um -1,64 %.

Top-Werte: Wolters Kluwer +1,26 %, Deutsche Boerse +1,17 %, Deutsche Telekom +0,83 %

Flop-Werte: Inditex -4,38 %, Intesa Sanpaolo -3,22 %, Hermes International -3,22 %

Der ATX steht aktuell (09:59:52) bei 5.593,13 PKT und fällt um -2,03 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +3,76 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,69 %, STRABAG +0,75 %

Flop-Werte: DO & CO -9,53 %, BAWAG Group -3,15 %, voestalpine -2,71 %

Der SMI steht bei 13.762,47 PKT und verliert bisher -1,55 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +2,98 %, Swisscom +1,40 %, Givaudan +1,01 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -4,97 %, Roche Holding -1,97 %, Sika -1,91 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:22) bei 8.430,47 PKT und fällt um -1,28 %.

Top-Werte: Thales +2,07 %, Bureau Veritas +1,55 %, ORANGE +1,39 %

Flop-Werte: Accor -7,90 %, Kering -3,30 %, Hermes International -3,22 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.168,22 PKT und verliert bisher -1,45 %.

Top-Werte: Alfa Laval +1,29 %, Tele2 (B) +0,65 %, AstraZeneca +0,30 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -2,74 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -2,39 %, Nordea Bank Abp -2,15 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.470,00 PKT und fällt um -1,62 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,06 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,17 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,19 %

Flop-Werte: Viohalco -4,97 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -3,34 %, Jumbo -3,21 %