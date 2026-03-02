Diese Aktien und Branchen profitieren in Kriegs- und Krisenzeiten

Hier sind die wichtigsten Branchen, die jetzt im Fokus der Anleger stehen:

In einer solch massiven Krisensituation wie dem aktuellen Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran verschiebt sich das Kapital blitzschnell. Während Branchen wie Luftfahrt , Tourismus und die energieintensive Chemieindustrie unter den explodierenden Kosten und der Unsicherheit leiden, gibt es eine Reihe von Sektoren, die historisch gesehen als "Krisengewinner" gelten oder direkt von der Eskalation profitieren.

1. Klassische Profiteure: Energie und Rohstoffe

- Öl- und Gasförderer: Unternehmen wie ExxonMobil, Chevron oder Shell profitieren direkt von den höheren Margen durch den Preissprung bei Rohöl (Brent/WTI).

- Öl-Service-Dienstleister: Firmen wie Schlumberger oder Halliburton rücken in den Fokus, da bei anhaltend hohen Preisen weltweit wieder mehr in die Erschließung neuer (nicht-iranischer) Quellen investiert wird.

- Öltanker-Reedereien: Wenn die Straße von Hormuz blockiert bleibt, müssen Schiffe längere Umwege (z. B. um das Kap der Guten Hoffnung) fahren. Dies verknappt die verfügbaren Kapazitäten und treibt die Charterraten für Tanker massiv in die Höhe.

- Versorger: Aktien von Unternehmen wie RWE oder E.ON profitieren meist von steigenden Energiepreisen.

2. Verteidigung und Sicherheit

- Rüstungskonzerne: Das ist die offensichtlichste Branche. Aktien von Rheinmetall, Hensoldt, Lockheed Martin, BAE Systems oder Elbit Systems (Israel) verzeichnen oft deutliche Gewinne, da mit einer weiteren Aufstockung der Verteidigungsbudgets und dem Verbrauch von Munition und Abwehrsystemen (z. B. Iron-Dome-Komponenten) gerechnet wird.

- Cybersecurity: Moderne Kriege werden auch digital geführt. Experten erwarten eine Zunahme von Hackerangriffen auf kritische Infrastrukturen. Unternehmen wie Palo Alto Networks, CrowdStrike oder Check Point gelten hier als Profiteure einer erhöhten Nachfrage nach Sicherheitslösungen.

3. "Sichere Häfen" und Finanzmarktakteure

- Goldminenbetreiber: Da der Goldpreis als "Angstbarometer" steigt, profitieren Minenaktien wie Newmont oder Barrick Gold oft überproportional durch den Hebeleffekt auf ihre Gewinne.

- Börsenbetreiber und Broker: Solche Ereignisse führen meist zu extrem hohen Handelsvolumina. Unabhängig davon, ob Kurse steigen oder fallen – Firmen wie die Deutsche Börse, die CME Group oder Online-Broker verdienen an jeder Transaktion und der erhöhten Volatilität (z. B. über Absicherungsgeschäfte/Derivate).

4. Spezialsektoren: Satelliten und Versicherungen

- Satelliten-Kommunikation: In Konfliktzeiten ist eine unabhängige und sichere Kommunikation essenziell. Unternehmen in den Bereichen Satellitentechnik und Erdbeobachtung könnten verstärkt Regierungsaufträge erhalten.

- Versicherungen (langfristig): Kurzfristig drohen zwar Schadenszahlungen, aber mittel- bis langfristig führen erhöhte geopolitische Risiken zu massiv steigenden Versicherungsprämien, besonders in der Transport- und Spezialversicherung, was die Einnahmen von Konzernen wie der Allianz oder Rückversicherern wie der Münchener Rück stützen kann.

Wichtig: Investitionen in "Kriegsgewinner" sind hochspekulativ und hängen stark von der Dauer und Intensität des Konflikts ab. Sobald Anzeichen einer Deeskalation auftreten, werden diese Gewinne oft genauso schnell wieder abverkauft.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

