    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reisekonzern Dertour hat vierstellige Gästezahl in Nahost

    Für Sie zusammengefasst
    • Dertour: niedrige vierstellige Gäste in Nahost
    • Hotline 24/7, lokale Betreuung und Hotelhilfe.
    • Acht Länder abgesagt; kostenlose Umbuchung ok.
    Reisekonzern Dertour hat vierstellige Gästezahl in Nahost
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KÖLN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Touristikkonzern Dertour hat nach eigenen Angaben derzeit eine niedrige vierstellige Gästezahl in von Reisewarnungen betroffenen Nahost-Gebieten. Der zweitgrößte deutsche Reiseveranstalter nannte am Morgen die Länder Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Oman, Jordanien, Israel und Kuwait. Zu Dertour gehören auch die Veranstalter ITS, Meiers Weltreisen und Clevertours.

    Wie lange die Luftraumsperrungen dauern würden, sei derzeit unklar. "Gäste, die aufgrund von Luftraumsperrungen vor Ort derzeit nicht nach Hause fliegen können oder auf einen Weiterflug warten, sind von uns informiert worden und werden vor Ort betreut", hieß es in einer Mitteilung. Den Gästen stünden lokale Reiseleitungen als Ansprechpartner zur Verfügung. "Die Reiseleitungen werden die Hotelunterbringung entsprechend verlängern oder alternative Zimmer in anderen Hotels zur Verfügung stellen." Über neue Rückreisemöglichkeiten werde man schnellstmöglich informieren.

    Dertour richtet Krisen-Hotline für betroffene Reisende ein

    Das Unternehmen richtete eine Rund-um-die-Uhr Hotline für Gäste der Veranstalter Dertour, ITS, Meiers Weltreisen oder Clevertours ein. Dort gebe es Krisenteams, die gezielt für solche Situationen geschult worden seien, hieß es.

    Den Reisenden in den betroffenen Gebieten empfehle man dringend, den Sicherheitshinweisen des Außenministeriums sowie den Anweisungen der örtlichen Behörden zu folgen. "Wir werden unsere Gäste vor Ort über Rückreisen informieren, sobald diese wieder möglich sind, und werden unsere Gäste bei den Transfer-Fahrten begleiten." Die Teams vor Ort stünden dazu bereit. Für Gäste in Dubai und Abu Dhabi gebe es zudem ein spezielles Team, das die Gäste über eine Sonder-Hotline engmaschig persönlich betreue.

    Alle Reisen in acht betroffene Länder abgesagt

    Bis einschließlich Donnerstag sagte Dertour alle Reisen in die genannten Länder mit einer Reisewarnung ab. Betroffene Gäste können kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhielten alternativ den vollständigen Reisepreis zurück.

    Auch Reisende in anderen Regionen seien betroffen, berichtete das Unternehmen weiter. Für Transit-Reisende, die wegen der Flugstreichungen nicht wie geplant abreisen könnten, suche man nach alternativen Flugverbindungen. "In den Fällen, in denen wir keine neuen Flugverbindungen anbieten können, sind kostenlose Umbuchungen oder Stornierungen möglich." Für Gäste mit Umstiegen in den Nahost-Drehkreuzen, deren Rückflug nach Deutschland gestrichen wurde, suche man ebenfalls nach Flugalternativen./tob/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Reisekonzern Dertour hat vierstellige Gästezahl in Nahost Der Touristikkonzern Dertour hat nach eigenen Angaben derzeit eine niedrige vierstellige Gästezahl in von Reisewarnungen betroffenen Nahost-Gebieten. Der zweitgrößte deutsche Reiseveranstalter nannte am Morgen die Länder Vereinigte Arabische …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     