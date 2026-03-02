Reedereien schicken Schiffe um Afrika – drohen jetzt lange Verzögerungen?

Große Containerreedereien leiten ihre Schiffe um und meiden den Suezkanal und die Straße von Hormus, wie mehrere Medien am Montag berichten. Unter den Reedereien sind Maersk, Hapag-Lloyd und CMA CGM, wie Finwire berichtet. Schiffe auf den Routen zwischen dem Nahen Osten, Indien, dem Mittelmeer und der Ostküste der USA werden nun um das Kap der Guten Hoffnung herumgeleitet, was zu Verzögerungen führen kann.

Maersk hat seine Schiffe, die durch die Bab-el-Mandeb-Straße und den Suezkanal fahren sollten, gestoppt und auch die Durchfahrten durch die Straße von Hormus eingestellt. Schiffe auf den Routen zwischen dem Nahen Osten, Indien, dem Mittelmeer und der Ostküste der USA werden nun um das Kap der Guten Hoffnung herumgeleitet, was zu Verzögerungen führen kann. Hapag-Lloyd hat die Fahrten durch die Straße von Hormus eingestellt und leitet seinen Verkehr um das Kap der Guten Hoffnung herum.

CMA CGM meldet, dass 14 Schiffe im Persischen Golf und weitere sieben auf dem Weg dorthin angewiesen wurden, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Die Durchfahrten durch den Suezkanal sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Der Suezkanal ist für Europa von großer Bedeutung, da er die Transportwege zwischen Asien und Europa erheblich verkürzt. Auch die Straße von Hormus ist äußerst wichtig, insbesondere für den Ölhandel.

Sowohl die Aktie von Maersk (4,40 Prozent, 10:15 Uhr MEZ), als auch von Hapag-Lloyd (4,86 Prozent, 10:15 Uhr MEZ) verzeichnet am Montag zu Handelsbeginn ein starkes Plus.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion