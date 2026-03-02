NurExone wird seine Plattform für Regenerative Medizin auf der NANO.IL.2026 und dem Advanced Therapies Congress im März 2026 präsentieren und gibt ein Unternehmensupdate bekannt

TORONTO und HAIFA, Israel, 27. Februar 2026 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien entwickelt, gab heute seine Teilnahme an zwei internationalen Konferenzen bekannt, die im März 2026 stattfinden.

Dr. Lior Shaltiel, PhD, Chief Executive Officer von NurExone, kommentierte: „Der Austausch mit wissenschaftlichen, Branchen- und Investorenkreisen ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie, und der März umfasst zwei wichtige Foren. Für NurExone repräsentieren NANO.IL.2026 und Advanced Therapies zwei Seiten desselben Innovationspfads – eine mit Fokus auf Biologie im Nanomaßstab und Verabreichungstechnologien, die andere darauf, was erforderlich ist, um diese in eine Therapie zu überführen, die auf konsistente Herstellung sowie regulatorischen und klinischen Fortschritt ausgelegt ist.“

NurExone wird an der NANO.IL.2026 teilnehmen, einer internationalen Konferenz und Ausstellung für Nanowissenschaften und Nanotechnologie, die vom 8. bis 10. März 2026 in Jerusalem stattfindet. Dr. Shaltiel wird als eingeladener Redner im Nano Biotech Industrial Approach-Track auftreten und als Co-Vorsitzender von Nano Biotech Industrial Approach Part B fungieren. Exosomen haben eine Größe im Nanomaßstab, und die Plattform von NurExone ist darauf ausgelegt, diese zu minimalinvasiven regenerativen Therapien weiterzuentwickeln, die auf Verletzungen des zentralen Nervensystems fokussiert sind.

Darüber hinaus wird Dr. Shaltiel im März 2026 auf dem Advanced Therapies Congress in London sprechen, Europas größte kommerzielle Konferenz und Ausstellung für Zell- und Gentherapie. Der Kongress bringt globale Führungskräfte im Bereich fortschrittlicher Therapeutika zusammen, um klinische Translation, Skalierbarkeit der Herstellung, Kommerzialisierung und Investitionstrends zu adressieren.

Unternehmensupdate

Das Unternehmen gab bekannt, dass Herr Jacob Licht aus persönlichen Gründen zum Ende des März 2026 von seinen Funktionen als Chief Executive Officer der Exo-Top Inc. und als Vice President, Corporate Development bei NurExone zurücktreten wird. Das Unternehmen dankt Herrn Licht für seine Beiträge und sein Engagement und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg. Das Managementteam des Unternehmens wird seine Aufgaben bis auf Weiteres übernehmen.