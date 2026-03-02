GOLDMAN SACHS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 400 auf 260 dänischen Kronen gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Spezialist für Diabetes- und Abnehmpräparate werde zur "Show-me-Story", müsse also zunächst wieder Erfolge vorweisen, um für Anleger interessant zu werden, schrieb James Quigley am Montag mit Blick auf eine zuletzt enttäuschende Vergleichsstudie mit CagriSema. Er hat seine Umsatzerwartung für das Mittel als Kombi- und Einzelpräparat (CagriSema und Cagri Mono) nun mehr als halbiert auf rund 5 Milliarden Dollar./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 05:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 31,63EUR auf Tradegate (02. März 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 400

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



