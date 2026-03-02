    StartseitevorwärtsFondsvorwärtsantea Thesaurierungs-Anteile R FondsvorwärtsNachrichten zu antea Thesaurierungs-Anteile R

    Kornelius Purps (antea): Der „AI Scare Trade“

    Neue KI-Entwicklungen lassen Anleger das Geschäftsmodell ganzer Branchen hinterfragen. Bevorzugt werden derzeit eher die Aktien aus defensiven Sektoren.

    Foto: www.assetstandard.de

    27.02.2026 - 

    Der „AI Scare Trade“

    Da sind wir wieder. Infolge einer fast schon skurril anmutenden Aneinanderreihung unglücklicher Zufälle wurde aus einer anvisierten kurzen CONCLUSIO-Unterbrechung eine ausgedehnte Pause. Aber nun sind wir zurück und planen, wieder im wöchentlichen Rhythmus zu veröffentlichen. A propos Rhythmus: Der Monat Februar war gekennzeichnet von fast schon gleichmäßig wiederkehrenden heftigen Kursrückschlägen in verschiedenen Aktienmarktsektoren. Der sogenannte „AI Scare Trade“, zu Deutsch in etwa der „KI-Angsthandel“, beherrschte die Schlagzeilen. Ich werde heute einige Beispiele für diesen „AI Scare Trade“ präsentieren und darlegen, in welche Sektoren die Anleger flüchten.

    Oberflächlich betrachtet verlief das Börsengeschehen in den ersten zwei Monaten dieses Jahres ruhig. Maßgebliche Aktienindizes bewegten sich bislang innerhalb überschaubarer Bandbreiten von drei (DAX) oder fünf (S&P 500) Prozent. Diese Indexbetrachtung verschleiert jedoch die erheblichen Performanceunterschiede einzelner Branchen oder gar einzelner Unternehmenstitel.

    (...)

    Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.




    Autor
    Asset Standard
    AssetStandard ist das führende Portal für Vermögensverwaltende Produkte in Deutschland. Auf www.assetstandard.com werden alle Daten, Dokumente und Informationen zu diesem wachsenden Marktsegment gebündelt. Einheitliche Standards ermöglichen einzigartige Vergleiche zu den Anlageprodukten. Das Portal beinhaltet umfassende Recherche-, Analyse- und Informationsmöglichkeiten bis hin zum Asset Manager eines einzelnen Produkts.
    Verfasst von Asset Standard
