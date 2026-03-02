    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLarsen & Toubro AktievorwärtsNachrichten zu Larsen & Toubro

    Indiens Börse stürzt ab – Kriegssorgen löschen Deal-Gewinne

    Der Konflikt im Nahen Osten drückt Indiens Leitindex auf ein Mehrmonatstief. Steigende Ölpreise und ein stärkerer Dollar setzen Aktien, Rupie und Anleihen unter Druck.

    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Die Eskalation im Nahen Osten hat Indiens Aktienmarkt zum Wochenstart kräftig belastet, wie Bloomberg berichtete. Der Leitindex NSE Nifty 50 verlor im Montagshandel 1,9 Prozent und rutschte zwischenzeitlich um bis zu 2,1 Prozent ab. Das war der stärkste Intraday-Rückgang seit mehr als einem Monat. Damit fiel der Index auf den niedrigsten Stand seit September und löschte die Kursgewinne aus, die nach dem Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten im Februar entstanden waren.

    Auch andere asiatische Märkte gaben nach. Anleger zogen angesichts steigender geopolitischer Risiken Kapital ab.

    Bau- und Industriewerte unter Druck

    Besonders stark traf es Ingenieur- und Baukonzerne mit hoher Präsenz im Nahen Osten. Larsen & Toubro, deren Auftragsbestand zu mehr als einem Drittel aus der Region stammt, verlor zeitweise 7,4 Prozent. Das war der größte Kursrutsch seit dem 7. April. KEC International büßte fast 12 Prozent ein.

    Im Leitindex führten zudem Reliance Industries und InterGlobe Aviation die Verliererliste an. Der Volatilitätsindex India VIX sprang auf den höchsten Stand seit Juni 2025. Das signalisiert wachsende Nervosität unter Investoren.

    Ölpreis als zentrales Risiko

    "Angesichts der Auswirkungen des Ölpreisanstiegs und der erwarteten Aufwertung des US-Dollars ist davon auszugehen, dass alle indischen Risikoanlagen – Aktien, Anleihen und Währungen – kurzfristig unter Druck geraten werden", sagte Arvind Chari, Chief Investment Strategist bei Q India (UK), gegenüber Bloomberg.

    Strategen von JM Financial warnten ebenfalls vor steigenden Risiken: "Die Eskalation im Nahen Osten birgt ein steigendes Ölrisiko für die indischen Märkte." Höhere Rohstoffkosten könnten insbesondere Ölvermarkter, Farbenhersteller, Fluggesellschaften und Chemieunternehmen belasten, da Margen unter Druck geraten.

    Indien deckt den Großteil seines Energiebedarfs über Importe. Ein Anstieg des Rohölpreises um 1 US-Dollar erhöhe die jährliche Importrechnung um rund 2 Milliarden US-Dollar, so JM Financial. Das verschlechtere die Handelsbilanz spürbar und setze die Rupie sowie den Aktienmarkt unter Druck.

    Auch Nachiketa Sawrikar, Fondsmanager beim Artha Bharat Global Multiplier Fund, sieht strukturelle Risiken. "Die Auswirkungen auf Indien werden in der Regel verstärkt, da höhere Rohölpreise das Leistungsbilanzdefizit vergrößern, die Inflation im Inland anheizen und Druck auf die Rupie ausüben", sagte er. Dies könne dazu führen, dass "Globale Investoren ihr Risikoengagement reduzieren".

    Ausländische Investoren zögern

    Der Konflikt trifft einen Markt mit einer Bewertung von 5,1 Billionen US-Dollar, der seit Ende 2024 vielen großen Märkten hinterherhinkt. Schwächeres Gewinnwachstum und eine geringere Gewichtung von Künstliche-Intelligenz-Titeln im Vergleich zu China, Südkorea oder Taiwan bremsen zusätzlich.

    Zwar wurden ausländische Investoren im Februar nach Abflüssen von 3,3 Milliarden US-Dollar im Januar wieder zu Nettokäufern, doch die Zuflüsse bleiben verhalten.

    "Wir hatten nach der Underperformance und der Attraktivität als Diversifizierungsinstrument für das Risiko einer KI-Blase eine Neuzuteilung durch ausländische Fonds erwartet", sagte Chari von Q India. "Das könnte sich nun verzögern."

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

