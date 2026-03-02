    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlzchem Group AktievorwärtsNachrichten zu Alzchem Group

    Besonders beachtet!

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alzchem Group Aktie explodiert - 02.03.2026

    Am 02.03.2026 ist die Alzchem Group Aktie, bisher, um +6,70 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Alzchem Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Alzchem Group Aktie explodiert - 02.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Alzchem Group ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative und nachhaltige Produkte wie Kalziumkarbid und Düngemittel herstellt. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Evonik und BASF. Die vertikale Integration und der Fokus auf Nischenmärkte heben Alzchem von der Konkurrenz ab.

    Alzchem Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.03.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Alzchem Group Aktie. Mit einer Performance von +6,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alzchem Group!
    Long
    139,53€
    Basispreis
    2,07
    Ask
    × 11,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    177,38€
    Basispreis
    1,98
    Ask
    × 7,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +18,00 % bei Alzchem Group.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alzchem Group Aktie damit um -8,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,65 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Alzchem Group um -3,50 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,71 % geändert.

    Alzchem Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,92 %
    1 Monat -1,65 %
    3 Monate +18,00 %
    1 Jahr +92,00 %

    Informationen zur Alzchem Group Aktie

    Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,61 Mrd.EUR € wert.

    Alzchem Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Alzchem Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alzchem Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alzchem Group

    +4,92 %
    -8,73 %
    -5,54 %
    +13,83 %
    +80,35 %
    +621,41 %
    +477,42 %
    +208,09 %
    ISIN:DE000A2YNT30WKN:A2YNT3



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Alzchem Group Aktie explodiert - 02.03.2026 Am 02.03.2026 ist die Alzchem Group Aktie, bisher, um +6,70 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Alzchem Group Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     