Starlink plant 5G-Mobilfunk

Hawthorne (dts Nachrichtenagentur) - Starlink plant offenbar einen Mobilfunkdienst mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Megabit pro Sekunde. Das sagten zwei hochrangige Vertreter des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX, das den Satelliten-Internetdienst anbietet, auf verschiedenen Fachkonferenzen, wie das "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe) berichtet. Laut Jack Rockaway, der bei SpaceX das Regierungsgeschäft leitet, könnte die Geschwindigkeit in "einigen Jahren" erreicht werden.Der Plan der SpaceX-Tochter, seine Satelliten direkt mit einem herkömmlichen Smartphone zu verbinden, ist schon länger bekannt. Nun hebt die Ankündigung das Vorhaben auf die nächste Stufe - und könnte eine neue Konkurrenz für traditionelle Mobilfunkanbieter bedeuten. Der sogenannte "Direct-To-Cell"-Service spielt für SpaceX auch eine große Rolle für den in diesem Jahr geplanten Börsengang.