    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 31 Euro
    Foto: AIXTRON

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 20 auf 31 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Kuhn rät den Anlegern in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung, über den vorsichtigen Ausblick auf 2026 hinweg bereits auf die 2027 erwartete Beschleunigung zu schauen. Der Chipausrüster habe die "Markterwartungen effektiv nach unten gemanaged" und damit Korrekturrisiken gesenkt./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 27,07 auf Tradegate (02. März 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +18,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 3,07 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -15,07 %/+14,48 % bedeutet.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRON: Marktdaten aus Geschäftsbericht/Yole (GaN-Wachstum 8,5×, SiC 3×), Marktanteile 2024 (MOCVD ≈77%, SiC‑CVD ≈27%) und Marktvolumina (MOCVD ≈USD 550M, SiC ≈USD 500M). Diskutiert wird, wie diese Fundamentaldaten den Kurs beeinflussen, Trader-Themen (Shorts, Stop‑Loss/Trailing, Rallye +56% in 3 Monaten), Spekulationen auf 30 € und mögliche geopolitische Risiken; zudem Goldman Sachs mit 7,88% Stimmrechten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
