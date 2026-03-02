Deutsche Bank Research hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 27,07 auf Tradegate (02. März 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +18,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,17 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 3,07 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -15,07 %/+14,48 % bedeutet.