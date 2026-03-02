ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 31 Euro
- DB hebt Aixtron-Kursziel auf 31€ und 'Buy' DB.
- Kuhn: 2026 vernachlässigen, 2027 beachten klar
- Erwartungssenkung senkt Korrekturrisiko jetzt!
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 20 auf 31 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Kuhn rät den Anlegern in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung, über den vorsichtigen Ausblick auf 2026 hinweg bereits auf die 2027 erwartete Beschleunigung zu schauen. Der Chipausrüster habe die "Markterwartungen effektiv nach unten gemanaged" und damit Korrekturrisiken gesenkt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 27,07 auf Tradegate (02. März 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +18,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,17 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 3,07 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -15,07 %/+14,48 % bedeutet.
