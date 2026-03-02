    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBefesa AktievorwärtsNachrichten zu Befesa
    BERENBERG stuft Befesa auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Recycler von Metallstäuben und Schlacken trete nun in eine Phase geringerer Investitionen ein, schrieb Lasse Stueben am Freitagabend. Das mache den Weg frei zu einem steigenden Free Cashflow. Das wiederum stärke die Bilanz und ermögliche dem Unternehmen Aktienrückkäufe./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:17 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 33,22EUR auf Tradegate (02. März 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Lasse Stueben
    Analysiertes Unternehmen: Befesa
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 40
    Kursziel alt: 36
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



