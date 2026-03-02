BERENBERG stuft AIXTRON auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 21 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz, Auftragseingang und operatives Ergebnis (Ebit) hätten sämtlich die Erwartungen überboten, schrieb Gustav Froberg am Freitagabend. Allerdings seien die Prognosen des Zulieferers für die hip-Branche für das laufende erste Quartal und das Gesamtjahr hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 27,13EUR auf Tradegate (02. März 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



