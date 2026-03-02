BERENBERG stuft VALEO auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Valeo nach Zahlen für 2025 von 11 auf 14 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Autozulieferers verschiebe sich zwar ins Jahr 2027, schrieb Romain Gourvil am Freitagabend. Eine Restrukturierung dürfte aber in diesem Jahr die Profitabilität erhöhen. Unterstützend wirke zudem die Dynamik bei den Aufträgen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,56 % und einem Kurs von 11,77EUR auf Tradegate (02. März 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Romain Gourvil

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

