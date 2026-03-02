Commerzbank Aktie leidet unter Verkäufen - 02.03.2026

Die Commerzbank Aktie ist bisher um -3,46 % auf 33,44€ gefallen. Das sind -1,20 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Commerzbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,54 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 33,44€, mit einem Minus von -3,46 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Commerzbank mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -1,23 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um -4,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Commerzbank auf -5,87 %.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,16 % 1 Monat -1,75 % 3 Monate -1,23 % 1 Jahr +63,83 %

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,99 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Commerzbank

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,73 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -3,37 %. Deutsche Bank notiert im Minus, mit -2,74 %. ING Group verliert -2,66 % UniCredit notiert im Minus, mit -3,59 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.