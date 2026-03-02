Heute am 02.03.2026: Deutsche Bank Aktie im Fokus

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Bank Aktie. Mit einer Performance von -2,86 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Deutsche Bank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,72 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 29,05€, mit einem Minus von -2,86 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Deutsche Bank ist ein führendes Finanzinstitut mit Schwerpunkt auf Investmentbanking und Vermögensverwaltung. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und konkurriert mit Banken wie UBS und HSBC. Ihre globale Vernetzung und europäische Präsenz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Deutsche Bank Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -6,03 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Bank Aktie damit um -7,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,20 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Bank um -13,07 % verloren.

Deutsche Bank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,43 % 1 Monat -13,20 % 3 Monate -6,03 % 1 Jahr +40,78 %

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,75 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,45 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -2,73 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -3,43 %. Commerzbank verliert -3,46 % UBS Group notiert im Minus, mit -1,51 %.

Deutsche Bank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.